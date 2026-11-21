MARDİN’in Midyat ilçesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Midyat Belediyesi ve Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği iş birliğinde düzenlenen ‘Midyat Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 5 ton hamsi ile 2 ton palamut ikram edildi.

Midyat ilçesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Midyat Belediyesi ve Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği iş birliğinde ‘Midyat Hamsi Festivali’ düzenlendi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde kemençe eşliğinde horon oynanıp erbane ve davul eşliğinde halaylar çekildi. Festival alanında kurulan stantlarda Trabzon’dan getirilen 5 ton hamsi ve 2 ton palamut pişirilerek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Konserlerin de yer aldığı festivalde protokol üyeleri konuşma yaptı.

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‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE BİNLERCE YIL KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ’

Festivalde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2017 yılında Kızıltepe’de başlattıkları Hamsi Festivali’ni Midyat’ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 21 Kasım Mardin Onur Günü’ne değinen Genç, “100 yıl önce Çanakkale’de ne kadar Trabzonlu varsa o kadar Mardinli, Midyatlı dedemiz vardı. Kimse kökenine bakmadan Kürt’üyle, Türk’üyle, Arap’ıyla, Süryani’siyle bu topraklar bizimdir diyerek canını feda etti. Bugün 21 Kasım, Mardin’in gurur günüdür. 100 yıl önce Fransız işgal güçlerine karşı gösterilen mücadeleyle bu toprakların vatanımız olduğu bir kez daha ortaya konuldu. Bu topraklarda bizi bölemeyenler, yıllar sonra terör belasıyla yeniden ayrıştırmaya çalıştı. Ancak bu, bu toprakların iradesi değildi. Bin yıl önce ortaya konulan kardeşlik iradesi bugün de dimdik ayaktadır. Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte Trabzon’da, Mardin’de ve Midyat’ta binlerce yıl kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu iradenin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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‘BELEDİYECİLİK GÖNÜLLER ARASINDA KÖPRÜ KURMAKTIR’

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu kültürlerinin aynı meydanda buluştuğunu ifade ederek, “Farklı kültürlerimiz, geleneklerimiz ve değerlerimizle hep birlikte büyük bir Türkiye ailesiyiz. Ülkemizde yürütülen Terörsüz Türkiye stratejisiyle huzurun, güvenin ve kardeşliğin daha da güçlendiğini görüyoruz. Belediyecilik sadece yol, park ve altyapı yapmak değildir. Belediyecilik gönüller arasında köprü kurmak, şehirleri birbirine yakınlaştırmak ve kardeşliği büyütmektir. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin bu güzel organizasyonu bizim için son derece kıymetlidir. Bugün Trabzon’dan Midyat’a yalnızca hamsi gelmedi; Karadeniz’in kardeşliği, sevgisi ve gönül zenginliği geldi. Biz de Mezopotamya’nın sofrasını, gönlümüzü ve misafirperverliğimizi Trabzonlu kardeşlerimize açtık” diye konuştu.

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‘MİDYAT’TA BİR KARDEŞLİK ŞÖLENİ YAŞIYORUZ’

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün medeniyetlerin buluşma noktası Midyat’ımızda Hamsi Festivali’ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ecdadımızdan devraldığımız birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkmanın en güzel yollarından biri de bu tür festivaller ve programlardır. Kardeşliğimize sahip çıkmak, medeniyetimize ve geleceğimize sahip çıkmak demektir. Bugün burada düzenlenen Hamsi Festivali’nin geleceğe yönelik gönül köprüleri kurmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki şehir arasında kurulan bu gönül köprüsünün birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.