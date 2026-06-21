Yeşilay sayesinde 6 yıllık sanal kumar bağımlılığından kurtuldu

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de yaşayan 32 yaşındaki sağlık çalışanı M.K, 6 yıl önce başlayan sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtuldu.



Özel bir sağlık kuruluşunda görev yapan M.K, 25 yaşındayken arkadaşından etkilenerek sanal kumar oynamaya başladı.



Aile ve iş yaşamında ciddi sorunlar yaşamaya başlayan M.K, yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar verdi.



YEDAM'da bir yıl tedavi gören M.K, geçen yıl sanal kumardan uzaklaşmayı başardı.



M.K, maddi ve manevi kayıplarını telafi ederek yeniden huzurlu yaşam sürmeye başladı.



- "Kendime ve sevdiklerime verdiğim zararı göremiyordum"



M.K, AA muhabirine, arkadaş etkisiyle başlayan sanal kumar bağımlılığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.



Bağımlılık sürecinde yaşadıklarını anlatan M.K, şunları söyledi:



"Şansım yaver gidiyordu. Kazandıkça harcıyor, harcadıkça yine o sitelere geri dönüyordum. Bu kazanç illüzyonu hayatımı yavaş yavaş kemiren bir sürecin başlangıcıydı. Özel sektörde iyi kazanan biriydim fakat kazancımın matematiği bozulmuştu. 5 kazanıyorsam 4'ünü kaybediyor, kalan biriyle hayatta kalmaya çalışıyordum. Kayıplar arttıkça geri alma hırsıyla daha büyük oynamaya başladım. Bu bir kısır döngüydü. Çalışmama rağmen temel ihtiyaçlarımı karşılayamayız hale geldim, çevremden borç almaya başladım. Her borç talebi beraberinde bir yalanı getiriyordu. Ailem beni defalarca psikiyatra götürdü. Bu süreç 5-6 kez başa sardı. Kendime ve sevdiklerime verdiğim zararı göremiyordum. O dünyada kaybolmuştum."



- "Ertelemek sadece kayıpları arttırıyor"



M.K, eşinin dahi sanal kumar bağımlılığındın haberinin olmadığını, yıllarca bunu ondan gizlediğini söyledi.



Ağabeyinin "Ne hale geldin, baksana?" sözünden çok etkilendiğini anlatan M.K, "Eşimle paylaşınca samimiyetle bana destek oldu, tedavime katkıda bulundu. Kendi başıma aşabileceğimi sanmıştım ama bu süreci daha da uzatıyor. Aslında kayıpları artırıyordum. Hem ailemin emeklerini boşa çıkarmamak hem de tükenmişliğe son vermek için YEDAM'a başvurdum. Burada karşılaştığım şeffaflık ve kurulan güven bağı gerçekten dünyaya bakış açımı tamamen değiştirdi. Her randevu, her görüşme benim için yeni bir yol, yeni bir umut kapısı oldu." dedi.



M.K, kumarı bırakınca emeğinin karşılığının geçinmek için ne kadar yeterli olduğunu fark ettiğini belirterek, "Borçlarımı kapattım, huzurlu şekilde geçimimi sağlıyorum. Kimse tek başına aşarım diyerek kendisini kandırmasın. Bunu denedim ama olmadı. Bu, destek almadan kazanılamayacak kadar büyük bir savaştı. Ertelemek sadece kayıpları arttırıyor. Yardım istemek özgürlüğe atılan ilk ve en büyük adım. İnsanlar bilsin ki hiçbir zaman geç değil." diye konuştu.



Mardin YEDAM'da sosyal hizmet uzmanı Sultan Solmaz ise merkezde 2021 yılından bu yana alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda problem yaşayanlar ile ailelerine hizmet sunduklarını söyledi.



YEDAM'da 4 kişilik uzman bir ekiple hizmet verdiklerini ifade eden Solmaz, "Kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılık türlerinde de ücretsiz bir şekilde psikososyal destek hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Bağımlılıkla ilgili problem yaşayanların, bu bireylerin yakınlarının ve bağımlılık riski taşıyan tüm bireylerin YEDAM'a başvurmalarını öneririz, ücretsiz hizmet sunuyoruz. Problem yaşayan tüm vatandaşlarımız '115' numaralı danışma hattı üzerinden gönül rahatlığıyla bize başvurabilirler." dedi.



