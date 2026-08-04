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        7 yıl önce sahiplendiği ördek "Moli" ile Akdeniz'in mavi sularında tatil yapıyor

        MURAT PANCAR - Ankara'dan tatil için Mersin'in Silifke ilçesine gelen Rahmi Demirtaş, 7 yıldır yanından ayırmadığı "Moli" adlı ördekle denizde yüzüp kıyıda yürüyüş yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        7 yıl önce sahiplendiği ördek "Moli" ile Akdeniz'in mavi sularında tatil yapıyor

        MURAT PANCAR - Ankara'dan tatil için Mersin'in Silifke ilçesine gelen Rahmi Demirtaş, 7 yıldır yanından ayırmadığı "Moli" adlı ördekle denizde yüzüp kıyıda yürüyüş yapıyor.

        Ailesiyle tatile çıkan Demirtaş, 7 yıl önce evinde beslemeye başladığı ördeğini de seyahatine dahil etti.

        "Can dostu" olarak gördüğü ördeği "Moli" ile yüzmek için eşiyle Silifke'nin Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Mavikent Sahili'ne gelen Demirtaş, ördeğiyle Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkarıyor.

        Demirtaş'ın, güneşlenirken ve kıyıda yürüyüş yaparken yanından ayırmadığı "Moli"ye çevredekiler de ilgi gösteriyor.

        - "Bizim için vazgeçilmez oldu"

        Rahmi Demirtaş, AA muhabirine, yavruyken sahiplendiği "Moli"nin zamanla eve uyum sağladığını söyledi.

        Ördekle arasında güçlü bir bağ oluştuğunu dile getiren Demirtaş, "Moli"ye 7 yıldır özenle baktığını belirtti.

        Demirtaş, seyahate çıkarken "can dostu"nu da yanına aldığını ve denizin tadını çıkardıklarını ifade ederek "Moli ile her yere gidiyoruz, şu an birlikte tatildeyiz. En sevdiği şey yüzmek. Ailemizin bir ferdi oldu. Ankara'da evin içinde bizimle yaşıyor. Nereye gidersek yanımızda götürüyoruz. Buraya da geldiği için çok mutlu oldu." diye konuştu.

        Yürüyüş yaparken ördeğinin kendisini takip ettiğini anlatan Demirtaş, "Moli bizim için vazgeçilmez oldu. Birlikte eğleniyoruz. Benden ayrılamıyor." dedi.

        Demirtaş, ördeğiyle tatil yapmanın unutulmaz bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi.

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