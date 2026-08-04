Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de tırla çarpışan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

        Mersin'de tırla çarpışan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Mersin'de tırla çarpışan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

        Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Zehra T. idaresindeki 31 AZZ 512 plakalı tır ile Sadıka İ'nin kullandığı 33 BCL 971 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kızı Zeynep Sare İ. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü Zehra T. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül

        Benzer Haberler

        Mersin'de otomobilin üzerinden geçtiği motosikletli yaşadıklarını anlattı
        Mersin'de otomobilin üzerinden geçtiği motosikletli yaşadıklarını anlattı
        Cennet ve cehennem obruklarında ziyaretçi yoğunluğu Zeus'un yüz başlı ejder...
        Cennet ve cehennem obruklarında ziyaretçi yoğunluğu Zeus'un yüz başlı ejder...
        Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşet anlarını anlattı: "O an hayatın bittiği...
        Otomobilin ezip kaçtığı aile dehşet anlarını anlattı: "O an hayatın bittiği...
        Çekicinin çarptığı otomobil ters döndü: Anne ve kızı yaralandı
        Çekicinin çarptığı otomobil ters döndü: Anne ve kızı yaralandı
        Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten menedildi
        Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten menedildi
        Çalılık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü
        Çalılık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü