Mersin'de tırla çarpışan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.



Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Zehra T. idaresindeki 31 AZZ 512 plakalı tır ile Sadıka İ'nin kullandığı 33 BCL 971 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kızı Zeynep Sare İ. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tır sürücüsü Zehra T. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

