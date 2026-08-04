Mersin'de otomobilin üzerinden geçtiği motosikletli yaşadıklarını anlattı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 2 çocuğunu yaralayıp kendisi ve eşinin üzerinden geçen otomobilin sürücüsünden şikayetçi olan motosikletli Adem Aksaç, "Üzerimizden bilerek geçmeseydi 'Kazadır, insanlık hali.' derdik. Hiç sesimizi çıkarmazdık. Bile bile üstümüzden geçmesi bizi derinden yaraladı." dedi.



Çağdaşkent Mahallesi'nde 31 Temmuz'da Muhammet Raşit Y'nin (20) kullandığı 34 KVA 057 plakalı otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü Adem Aksaç (37), eşi Şeymanur Aksaç (32) ile çocukları Muhammed Celal (7) ve Nisa Zübeyde Aksaç (5), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Adem Aksaç, gazetecilere, parkta vakit geçiren eşi ve 2 çocuğunu motosikletiyle alıp eve götürürken kazanın yaşandığını söyledi.



Otomobilin çarpmasıyla yola savrulduklarını belirten Aksaç, "Canımıza kastedildi ve çok zorumuza gitti. Kazadır insan yapar, sıkıntı yok. Eğer üzerimizden bilerek geçmeseydi 'Kazadır, insanlık hali.' derdik. Hiç sesimizi çıkarmazdık. Bile bile üstümüzden geçmesi bizi derinden yaraladı." diye konuştu.



- "O an 'Her şey, hayat bitti.' dedim"



Aksaç, kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydını izleyince psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Herkesin vicdanına bırakıyorum. İki kolum alçıda, vücudumda yaralar var. Eşimin, çocuklarımın vücudunda yaralar, kırıklar var. Ailem psikolojik olarak çökmüş durumda. O an 'Her şey, hayat bitti.' dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi, onları düşündüm. Çok şükür bu da bir mucize."



Tutuklanan sürücüden şikayetçi olduklarını dile getiren Aksaç, "Onun daha çok ceza almasını istiyorum ki başka canlar yanmasın. Başka insanlara, çocuklara bunu yapmasın." dedi.



Aksaç'ın ağabeyi Özcan Aksaç da zanlının ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Sürücü ilk vurduğunda durmuş olsaydı 'Kazadır, olmuş, Allah'tan gelmiş.' derdik ama kalkıp da 3 sefer cana kastediyor. Bir vuruyor, geri dönüp bir daha eziyor, kaçıp gidiyor." ifadelerini kullandı.



- Sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı



Çağdaşkent Mahallesi'nde Muhammet Raşit Y'nin kullandığı 34 KVA 057 plakalı otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen Adem Aksaç idaresindeki 33 CKP 09 plakalı motosiklete çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki çift ve kızı yola savrulmuş, oğlan çocuğu ise otomobilin kaputuna düşmüştü. Kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçen sürücü, otomobiliyle yerde yatan karı kocanın üzerinden geçip kendisini durdurmaya çalışan bir vatandaşa hafif şekilde çarptıktan sonra kaçmıştı. Olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.



Polis ekiplerince yakalanan Muhammet Raşit Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

