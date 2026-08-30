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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam Nursen Yüce ve protokol üyeleri, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettikleri şehitlikte dua okudu.

        Daha sonra Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        - Mersin

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

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        Gülnar ilçesinde de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunan katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        - Hatay

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılan tören sonrası Kaymakam Emre Dündar, makamında tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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