Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Mersin Çalıştayı Sonuç Konferansı"nda konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sıfır Atık" vizyonunu daha fazla aileye, haneye ve vatandaşa ulaştırmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Göktaş, Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mersin Çalıştayı Sonuç Konferansı"na katıldı.

Programda konuşan Göktaş, İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde şiddetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Sıfır Atık Vakfının "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" mottosuyla Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmaların Mersin ayağındaki sonuçlarını değerlendiren Göktaş, mayıs ayında 194 katılımcının katkısıyla başlayan yolculuğun Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi ile somut yol haritasına dönüştüğünü söyledi.

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Göktaş, açıklanan hedeflerin Mersin'in geleceğini şekillendireceğini, yerelden ulusala uzanan büyük bir dönüşümün parçası olacağını dile getirdi.

Mersin'in iklim değişikliğine karşı daha dirençli ve dayanıklı hale getirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Dayanıklı şehrin en önemli ölçüsü ise ailesini, çocuğunu, yaşlısını ve engelli vatandaşını koruyabilmektir. Bunun yolu, ihtiyaç doğmadan önce harekete geçebilmekten geçer. Her ilçede, her mahallede desteğe en çok kimin ihtiyaç duyacağını önceden bilmek, kurumlarımızın o kapıya birlikte ulaşmasını sağlar. Atılan her adım, ailelerimizi daha güvende kılar, çocuklarımızın daha sağlıklı bir çevrede büyümesine katkı sunar."

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- Sıfır atık uygulamaları konusunda 9 bin 500 personel eğitim aldı

Bakanlık olarak iklim değişikliğine karşı alınan her tedbiri doğrudan insana yapılmış yatırım saydıklarını ifade eden Göktaş, şunları anlattı:

"Hizmet verdiğimiz her alanda bu hedeflerin hayata geçmesine çalışmalarımızla destek oluyoruz. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışı için sıfır atık uygulamaları konusunda 9 bin 500 personelin eğitimini tamamladık. 605 ADEM (Aile Destek Merkezi) ve 91 SODAM'da (Sosyal Dayanışma Merkezi) geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve ileri dönüşümü günlük hayatın parçası haline getiriyoruz. Vefa Programı kapsamında 132 bin 880 haneye hizmet sunarken, sıfır atık bilincini evlerin içine taşıyoruz."

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Türk Hava Yolları ile başlatılan "Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi"nde kumaş ve kağıt malzemelerin huzurevleri ve engelsiz yaşam merkezlerinde yeniden değer kazandığını söyleyen Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların üretkenliğini ve sosyal hayata katılımını güçlendirdiklerini belirtti.

- 1 milyon kadına ulaşılması hedeflenen proje için her ilde "sıfır atık elçisi" belirlenecek

Bakan Göktaş, bünyelerindeki tüm kurumlarda Seviye Sıfır Atık Belgesi alarak bu anlayışı hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Aynı anlayışı kadın politikalarımıza da taşıdık. Kadının Güçlenmesi Eylem Planı'mızda çevre ve iklim değişikliğine ilk kez ayrı bir başlık açtık. Bu doğrultuda başlatacağımız 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam' projemizle 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilimizde projemizi yerelde yaygınlaştıracak birer 'kadın sıfır atık elçisi' belirleyeceğiz. Anne-çocuk atölyeleriyle sıfır atık bilincini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızda güçlendireceğiz. Kadın kooperatiflerimizle atık malzemeyi ekonomik değere dönüştüreceğiz. Mersin'in tarımsal atıkları ekonomiye kazandırma hedefi, bu bereketli topraklarda kadın kooperatiflerimiz için de güçlü bir imkan sunuyor."

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- "Çevreye duyarlı aile yapımızı korumaya devam edeceğiz"

Sıfır Atık Vakfı ile haziranda imzaladıkları protokolle tüm hizmetleri ortak çatı altında buluşturduklarını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız da bu yolculuğun en kararlı yol arkadaşlarıdır. 48 bin üyeli Çocuk Hakları Komitelerimiz, 'Dünyayı Dönüştüren Çocuklar' programıyla iklim için harekete geçti. Hazirandan bu yana düzenledikleri 300'ü aşkın etkinlikle binlerce çocuğa ve yetişkine ulaştılar. 13 Eylül'de ise 81 ilimizde, 94 noktada eş zamanlı olarak sahaya indiler, iklim değişikliğine ve dijital israfa dikkati çektiler, iklim için neler yapılabileceğini kendi dilleriyle anlattılar. Büyüklerine de doğaya birlikte sahip çıkma çağrısında bulundular. Bu programla çocuklarımız tek bir sesle 'İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir' gerçeğini dile getirdi. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımız bu çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık olarak, Sıfır Atık vizyonunu daha fazla aileye, haneye, vatandaşa ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonuyla, çevreye duyarlı, kaynaklarını koruyan ve emanete sahip çıkan güçlü aile yapımızı korumaya devam edeceğiz."

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- COP31 Zirvesi'nde Çocuk Hakları Komitelerinin önerileri dünyayla buluşacak

Bakan Göktaş, bu çalışmaların büyük bir vizyonun parçası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu vizyon, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde dünyanın en büyük çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketi'dir. 81 ilimizin hedef belgeleri de bu hareketin yerelde hayat bulan yüzüdür. Bu hareketin sesi, önümüzdeki ay Antalya'da tüm dünyaya ulaşacak çünkü ülkemiz COP31'e ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından gelen temsilciler, iklim için ortak çözümler arayacak. Bu arayışta çocuklarımızın da sözü olacak. Farklı ülkelerden çocukların katılımıyla iklim için ortak bir çocuk bildirgesi hazırlanacak. COP31 Zirvesi'nde Çocuk Hakları Komitelerimizin önerileri dünyayla buluşacak."

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Mersin'in çocukları, denizi ve toprağının herkese emanet olduğunu dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün ilan edilen hedefler, bu emanete sahip çıkma sözüdür. Hedefler bugün belgeye yazıldı, yarın her evde, sokakta ve çocuğun alışkanlığında yaşayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Teşekkür belgelerini alacak, sıfır atık alanında örnek uygulamalara imza atan tüm kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum. Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

- Diğer konuşmacılar

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Mersin Valisi Atilla Toros da gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir Mersin bırakabilmek için bütün imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise gıda kayıplarının azaltılması, sanayide atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülmesi ve ambalajların geri kazanılmasının çevresel faydayla birlikte işletmelerin verimliliğine de doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Dönüşümü yatırımla desteklemenin finans sektörünün sorumluluğunda olduğunu belirten Arslan, bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı ile "Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi"ni hayata geçirdiklerini anlattı.

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit olmadığını söyledi.

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan seller ve iklim değişikliği sebebiyle yaşanan doğa olaylarının vatandaşları etkilemeye başladığını dile getiren Ağırbaş, Akdeniz'deki plastik atık kirliliğiyle ilgili sürecin çözümüyle alakalı güçlü irade ortaya koyduklarını kaydetti.

Ağırbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye COP31'e hazırlanıyor. COP31'de dünyanın 197 ülkesinden 100 binden fazla insanı misafir edeceğiz. Bu bağlamda yerelde aldığımız sonuçları, şehirlerimizde gördüğümüz problemleri uluslararası platformlarda tartışmak istiyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanların da sürece katılacağı iklim toplantılarını hayata geçiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde Türkiye'deki COP31 toplantısına hazırlanıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi', Türkiye'de önemli değişim ve dönüşümlere imza attı. 2017 yılında Türkiye'de geri kazanım oranı yüzde 10'lardayken, bugün yüzde 40'lara çıktı. İnşallah önümüzdeki süreçte geri kazanım oranımızı yüzde 50'lere, yüzde 80'lere çıkarmayı hedefliyoruz."

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Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve protokol üyeleri, "Mersin Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri" sahibi kurumların temsilcilerine teşekkür belgelerini verdi, sıfır atık alanında yapılan uygulama örneklerinin yer aldığı stantları gezdi.

Göktaş, "Emekle Kazan İyilikle Büyü: Gönül Çarşısı Projesi" kapsamında Mustafa Şahin Camisi'ne ziyarette bulundu, çocuklarla sohbet etti.