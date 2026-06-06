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        Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı oldu

        Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına İmam Gazali Hıradağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 00:56 Güncelleme:
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        Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağı oldu

        Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına İmam Gazali Hıradağı getirildi.

        AKİB'in açıklamasına göre, yeni dönemde görev yapacak koordinatör başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.

        Birliğin koordinatör başkanı, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İmam Gazali Hıradağı oldu.

        Başkan yardımcılığı görevlerine de Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek ile Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl seçildi.

        Açıklama görüşlerine yer verilen Hıradağı, "İhracatta Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve pazar çeşitliliğini önceleyeceklerini belirtti.

        Türkiye'nin küresel pazarlardaki etkinliğini artırıp ihracatçıların rekabetini yükseltmek için işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade eden Hıradağı, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Akdeniz Bölgesi'ni yüksek katma değerli üretimin, yeşil dönüşümün ve ihracat odaklı büyümenin öncü merkezlerinden biri haline getirmektir. Güçlü sanayi altyapımız, girişimci ruhumuz ve 30 bini aşkın ihracatçımızın dinamizmiyle Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendireceğiz."

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