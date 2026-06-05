Mersin'de yalnız yaşayan engelli vatandaşın evini belediye ekipleri temizledi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yalnız yaşadığı belirlenen engelli vatandaşın evi belediye ekiplerince temizlendi.



Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, talep üzerine Müfide İlhan Mahalle'sinde ikamet eden vatandaşın adresine giderek incelemede bulundu.



Vatandaşın talebi üzerine adreste temizlik çalışması başlatan ekipler, zaman içerisinde biriken atıklar ile kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen eşyaları evden çıkardı.



Atık malzemeler ve eşyalar kamyona yüklenerek bertaraf tesisine gönderildi.



