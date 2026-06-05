Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler sahili temizledi

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Taşucu sahilinde temizlik yaptı. Taşucu Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sahildeki atıkları topladı. Öğrenciler, topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırmak için türlerine göre ayrıştırdı. Etkinliğe Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.

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