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        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler sahili temizledi

        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Taşucu sahilinde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:47 Güncelleme:
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        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler sahili temizledi

        Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Taşucu sahilinde temizlik yaptı.

        Taşucu Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sahildeki atıkları topladı.

        Öğrenciler, topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırmak için türlerine göre ayrıştırdı.

        Etkinliğe Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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