Akdeniz ilçesinde 450 çocuk yüzme eğitimi aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan sportif faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

Çocuklar, iki hafta süren eğitimde yüzmenin temel tekniklerinin yanı sıra havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Madımak Parkı'nda konuşlandırılan portatif yüzme havuzlarında yapıldı.

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