Anamur Kaymakamı Duru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Duru, mesajında, harekatın yıl dönümünü gurur, minnet ve şükranla idrak ettiklerini belirtti.
Harekatın, Kıbrıs Türk halkının güvenliğiyle Ada'da barış ve huzurun sağlanması adına tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Duru, "Aziz milletimizin kararlılığı ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakarlığıyla yazılan bu şanlı mücadele, milli tarihimizde daima onur ve gururla hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.
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