Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı, gözünü Dünya Oyunları'na çevirdi

        Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı, gözünü Dünya Oyunları'na çevirdi

        SERKAN AVCİ - Mersin'de yapılan Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Gülistan Özdemir, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından gelecek yıl düzenlenecek Dünya Oyunları için kota almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı, gözünü Dünya Oyunları'na çevirdi

        SERKAN AVCİ - Mersin'de yapılan Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Gülistan Özdemir, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından gelecek yıl düzenlenecek Dünya Oyunları için kota almak istiyor.

        Görme engelli 34 yaşındaki milli sporcu Gülistan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile IBSA işbirliğinde 29 Haziran-3 Temmuz'da Mersin'de organize edilen şampiyonada mücadele etti.

        Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyonda 60 kilogramda performans sergileyen Gülistan, "bench press" disiplininde 65 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

        Ay-yıldızlı sporcu, "bench press", "squat" ve "deadlift" disiplinlerinin toplam ağırlıklarının ölçüldüğü "powerlifting" branşında da 320 kilograma ulaşarak birincilik kürsüsüne çıktı.

        Organizasyonda 2 altın madalyayla Avrupa kariyerinin ilk şampiyonluklarını elde eden Gülistan, 2027 Dünya Oyunları'na vize almanın hesaplarını yapmaya başladı.




        - "Emekle, hırsla, antrenörümün desteğiyle şampiyonluğumu aldım"

        Gülistan Özdemir, AA muhabirine, kariyerinin en başarılı şampiyonasını geçirdiğini söyledi.

        Organizasyonda takım arkadaşlarıyla 11 altın madalya kazandıklarını anımsatan Gülistan, "Şampiyonanın Türkiye'de yapılması, ülkemi temsil etmek ayrı bir gururdu. Gerçekten çok heyecanlıydım. Güçlü ve hırslı bir şekilde mücadelemi verdim. Emekle, hırsla, antrenörümün desteğiyle birinciliklerimi, şampiyonluğumu aldım. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, bu duyguyu anlatamıyorum. Ülkemi temsil ettiğim, İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.




        - Kotanın adresi "Dünya Şampiyonası" olacak

        Gülistan, emeklerinin karşılığını madalyalarla aldığını belirtti.

        Bu yıl dünya rekoru hedefinin nasip olmadığını anlatan Gülistan, şöyle konuştu:

        "Güzel ve disiplinli çalışarak şampiyonaya gelmiştim. Haltere başladım başlayalı disiplinli şekilde çalıştığım için bu başarılara ulaştım. İleriki şampiyonalarda hedeflemiş olduğum rekorları kıracağım. 2027 Dünya Oyunları öncesi Dünya Şampiyonası'nda tekrar bir şampiyonluğa ulaşırsam kotamızı almış olacağız. Şu an birinci kotamızı almış olduk. İnşallah ikinci şampiyonluğumuz da Dünya Şampiyonası'ndan gelirse kotamızı alıp Dünya Oyunları'na katılacağız."




        - Antrenörü Gülistan'a güveniyor

        Milli takım antrenörü Ersin Akyüz de Gülistan'ın başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

        Gülistan'ın, Avrupa Şampiyonası'nda ilklere imza attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "İlk defa ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olup kendisini altın madalyalara boğdu. Sene sonunda bir Dünya Şampiyonası var. Aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Bu Dünya Şampiyonası sonucunda Dünya Oyunları'na gitmeye hak kazanacaktır. Kendisinden orada da önemli bir başarı bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi başladı
        Mersin'de Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi başladı
        Mersin'de atalık 'Leklek' fasulyesi yeniden toprakla buluştu
        Mersin'de atalık 'Leklek' fasulyesi yeniden toprakla buluştu
        Mersin'de şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 135 ürün...
        Mersin'de şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 135 ürün...
        Bozyazı'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Bozyazı'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Mersin'de 15 Temmuz yürüyüşü düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu
        Mersin'de 15 Temmuz yürüyüşü düzenlendi, demokrasi nöbeti tutuldu
        Kamyonet devrildi sürücü yaralı kurtuldu
        Kamyonet devrildi sürücü yaralı kurtuldu