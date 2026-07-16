Mersin'de şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 135 ürün bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki zincir marketin şubesine giderek denetim yaptı.
Reyonları inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü olduğunu tespit etti.
Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.
Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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