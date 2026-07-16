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        Mersin'de şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 135 ürün bulundu

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Mersin'de şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 135 ürün bulundu

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayet üzerine denetlenen zincir marketin şubesinde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirildi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki zincir marketin şubesine giderek denetim yaptı.

        Reyonları inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü olduğunu tespit etti.

        Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

        Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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