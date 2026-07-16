Bozyazı'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bozyazı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 16.07.2026 - 08:37 Güncelleme:
Bozyazı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
P.G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Beyreli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ