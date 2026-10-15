Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Giriş: 15.10.2026 - 18:48 Güncelleme:
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Luka Manojlovic (Sırbistan), Urfan Bayramlı (Azerbaycan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 18, Büşra Akbaş 3, Burke 23, Diaby 10, Samuelson 4, Thomas 6, Ayşenaz Harma 2, Sinem Ataş, Azra Erçelik, Iagupova 6, Esra Ural
Sleza Wroclaw: Gaston 20, Kulinsha 2, Alston 15, Strautmane, Melnicka 11, Maryam Gultekin 5, Puc, Gajda 2, Rutkowska 4
1. Periyot: 22-9
Devre: 36-29
3. Periyot: 54-43
MERSİN
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