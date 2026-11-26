Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Giriş: 26.11.2026 - 22:35 Güncelleme:
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Maximilian Meiler (Almanya), Eduard Uhrin (Slovakya), Raphaela Reiner (Avusturya)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 21, Büşra Akbaş 7, Burke 21, Iagupova 14, Diaby 4, Thomas 16, Sinem Ataş 10, Esra Ural, Doğa Adıcan, Azra Erçelik
BAXI Ferrol: Shaw 5, Castedo 7, Melia 3, Galickova 2, Doogan 10, Martinez, Mestres 10, Sotolova 7, Priede 4, Benitez 9
1. Periyot: 21-21
Devre: 49-36
3. Periyot: 71-53
MERSİN
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ