Mersin Valiliği tarafından kurumların katılımıyla hayata geçirilen 'Her Mahalle Bir Mersin' projesi kapsamında Silifke ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mersin Valiliği koordinesinde yürütülen 'Her Mahalle Bir Mersin' projesinin 5.durağı Silifke ilçesine bağlı Kapızlı Mahallesi oldu. Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda güvenlikten, aileye, spordan, kültüre kadar 12 kurum tarafından stantlar kuruldu. Kurumların açtığı stantlarda vatandaşlara ve öğrencilere sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği programa Vali Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'ın yanı sıra kurumların il ve ilçe müdürleri de katıldı. Öğrenciler, kendileri için hazırlanan alanlarda oyun oynarken, okul bahçesine kurulan kapalı spor kompleksinin açılışı yapıldı. Vali Toros, açılışta ilk vuruşu yaparak öğrencilerin karşılaştığı futbol maçına start verdi. Daha sonra öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Program çerçevesinde Vali Atilla Toros'un başkanlığında vatandaşlarla da istişare toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya gelip talep ve önerileri tek tek dinleyen Vali Toros, 'Her Mahalle Bir Mersin' projesiyle ilgili bilgi verdi.

İhtiyaçların yerinde belirlenerek giderilmesi amacıyla başlatılan projenin düzenli olarak sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.