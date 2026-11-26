Mersin'de elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangında evde bulunan 3 çocuk komşuları tarafından kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen kedi ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen telef oldu.

Yangın, merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin zemin katında meydana geldi. Elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirtilen yangın sırasında babaları evde bulunmayan 3 çocuk, yükselen dumanları fark eden komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen kediyi dışarı çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan kediye sağlık ekipleri tarafından oksijen verilerek kalp masajı yapıldı ancak kurtarılmadı.

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Telef olan kedi, itfaiye ekipleri tarafından gömüldü.