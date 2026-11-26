Mersin’in Mut ilçesinde zeytinyağı üretim tesisleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla zeytinyağı üretim tesislerindeki denetimlerini sürdürüyor. İlçe Müdürü Kerim Köken ve teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, tesislerin genel hijyen koşulları ile teknik şartlara uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca gerekli analizlerin yapılması amacıyla üretim tesislerinden numuneler alındı.

Yetkililer, Mut zeytinyağının kalitesinin ve güvenilirliğinin korunması amacıyla saha denetimlerinin devam edeceğini belirterek, üreticilerin yanında ve tüketicilerin hizmetinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.