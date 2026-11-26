Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında antrenörler eşliğinde düzenlediği sabah sporu etkinlikleriyle vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşama teşvik ediyor. Yeni uygulamayla farklı noktalarda spor yapan vatandaşlar, ayda bir kez aynı alanda bir araya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen sabah sporu etkinlikleri, her yaştan vatandaşın ilgisini görüyor. Etkinlikler, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Fenerbahçe Meydanı, Kır Kahvesi yanı, Galatasaray Meydanı, Babil Su Sporları önü, 100. Yıl Tabiat Parkı, Tarsus Atatürk Parkı ile Yenişehir ve Viranşehir Emekli Evleri önünde gerçekleştiriliyor.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeni uygulamayla farklı noktalarda spor yapan gruplar, Özgecan Aslan Barış Meydanında bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte katılımcılar, müzik ve antrenörler eşliğinde spor yaptı. Etkinliğin ardından vatandaşlara '1 Ekmek 1 Çorba' projesi kapsamında sıcak çorba ikram edildi. Hafta içi her gün düzenlenen sabah sporlarının yanı sıra tüm grupların katıldığı etkinliklerin de ayda bir gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Belediye personeli de güne sporla başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, personelinin sağlıklı ve hareketli yaşam sürmesini desteklemek amacıyla Macit Özcan Spor Kompleksinde de sabah sporu programı başlattı. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 08.15'te gerçekleştirilen programda, özellikle masa başında çalışan personelin boyun, sırt ve bel bölgelerinde yaşadığı rahatsızlıkları azaltmaya yönelik egzersizler yapılıyor.

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"Daha bilinçli spor yapmalarını ve güne iyi bir başlangıç yapmalarını hedefliyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörü Yalçın Günay, sabah sporu etkinliklerinin uzun yıllardır devam ettiğini ve hafta içi her gün saat 07.30'da vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Yeni uygulamayla tüm grupları ayda bir buluşturacaklarını kaydeden Günay, "Çok büyük bir sahilimiz var. Sahilde her sabah emekliler, gençler ve orta yaş grubundan vatandaşlarımız bu spor etkinliklerine katılıyor. Amacımız, bu insanları belirli noktalarda bir araya getirerek organize bir şekilde sabah sporu yapmalarını sağlamak. Antrenörlerimizin desteğiyle daha bilinçli spor yapmalarını ve güne iyi bir başlangıç yapmalarını hedefliyoruz. Bu anlamda çok olumlu geri dönüşler de alıyoruz" dedi.

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"Bu etkinlikler sayesinde insanlar bir araya geliyor, kaynaşıyor ve arkadaşlıklar kuruyor"

Vatandaşları hareketli yaşama teşvik ettiklerini ifade eden Günay, "Günümüz teknolojisinde insanlar artık daha fazla yalnızlaşıyor. Bu etkinlikler sayesinde insanlar bir araya geliyor, kaynaşıyor ve arkadaşlıklar kuruyor. Böylece sosyal bir etkinlik ve paylaşım ortamı oluşturmuş oluyoruz. Bu anlamda sabah sporu çok değerli" diye konuştu.

Belediye personeline yönelik de egzersiz programı düzenlediklerini belirten Günay, "Personelimizin güne daha zinde, daha dinamik başlamaları için Macit Özcan Spor Tesislerinde sabah sporlarına başladık. Amaç sporun farkındalığını geliştirmek, insanları spora teşvik etmek. Aynı zamanda da güne iyi başlıyorlar. Büro personelinin omuz, boyun, bel taraflarında sıkıntılar oluyor. Yapılması gereken hareketleri yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.