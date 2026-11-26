SERKAN AVCİ - Mersin'de oğluna göz kulak olmak için sitenin havuz bölgesine geçmek isteyen tesettürlü annenin kıyafeti nedeniyle engellendiği iddiasına ilişkin yargılanan site müdürü 1 yıl, havuz görevlisi ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer Sitesi'nde 19 Haziran'da tesettürlü mayo (haşema) giyen A.T'nin, havuzdaki oğlunun yanına geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davada, tutuklu site müdürü H.M.G. ve adli kontrol tedbiri uygulanan havuz görevlisi B.D. hakkında karar verildi.

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Hakim, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan H.M.G. ve B.D'yi birer yıl hapis cezasına çarptırdı.

H.M.G'yi tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye eden hakim, takdiri indirim uygulayarak cezasını 10 aya indirdiği B.D. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

- Kararın gerekçesinde "yaşam tarzına müdahale" vurgusu

Mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin, müştekinin yaşam tarzına müdahale niteliğinde ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Havuz görevlisi B.D'nin, haşema giyen ve "4 yaşındaki oğluna göz kulak olmak için havuz çevresinde bulunup, havuzu kullanmayacağını" dile getiren A.T'ye izin vermediği bilgisi kararda yer buldu.

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Kararda, B.D'nin cep telefonuyla iletişime geçtiği site müdürü H.M.G'nin, "havuzda evladına refakat etmenin anayasal hakkı olduğunu, özgürlük sınırlarının belirlenemeyeceğini" ifade eden anneye yönelik "tesettürlülerin havuza ve çevresine giremeyeceği, çocuğa refakat edilecekse bikini veya mayoyla refakat edebileceği" ifadelerini kullandığı anlatıldı.

- Anayasa ile güvence altına alınan "mülkiyet hakkı" ihlal edildi

Yüzme havuzunun, site sakinlerinin ortak kullanım alanı olduğu belirtilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Site sakinlerinin mülkiyet hakkı kapsamında bu havuzdan yararlanma haklarının bulunduğu, bu nedenle site havuzu için uygulanan kuralın ve bu kuralın sanıklar tarafından uygulanmasının, Anayasa ile güvence altına alınmış mülkiyet hakkını ihlal ettiği ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğu, bu itibarla 'müştekinin bikini veya mayoyla havuza alınabileceği' söylenerek tesettürlü bireyler tarafından havuza veya denize girmek için kullanılan haşemayla havuza alınmamasına yönelik sanıkların eylemlerinin, hukuka aykırı davranışla müştekinin inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale niteliğinde ve bunları değiştirmeye zorlamak mahiyetinde olduğu kanaatine varılmıştır."

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Sanıkların beyanlarına yer verilen gerekçeli kararda, B.D'nin "çalışan olduğu ve talimatları yerine getirdiği", H.M.G'nin ise "herkesin işine yardımcı olduğu için kendisine lakap olarak 'müdür' denildiğini ancak müdür olmadığını, kuralları ise yönetim kurulu kararı ve hijyen nedeniyle uyguladıklarını" savundukları kaydedildi.

Kararın son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"Sanık H.M.G'nin müdür olmadığı yönündeki savunmaların gerçeği yansıtmadığı, öte yandan havuza girme konusunda tabelada yazılı olan ve bilhassa ilgili maddenin uygulanmasına dair site karar defterinde genel kurul kararına rastlanılmadığı, bu nedenle uygulanan havuz kurallarının keyfilik arz ettiği, öte yandan sanık B.D'nin savunmasında 'çalışan ve kuralları uygulayan bir kişi' olduğunu belirtmişse de kanuna aykırı talimatların yerine getirilemeyeceği, yazılı olarak böyle bir talimat ve görev verilmiş olsa dahi konusu suç teşkil eden emir ve talimatların Anayasa'nın 137. maddesinde (kanunsuz emir) kamu hizmetleri açısından düzenlenen bu hükmün, diğer alanlarda da evleviyetle uygulamasının gerektiği, açıklanan nedenlerle B.D'nin eyleminden sorumlu olduğu, tüm bunların dışında mayo ve bikini ile 'haşema veya uzun şort' tabir edilen kıyafetlerin niçin ayrı muameleye tabi tutulduklarının anlaşılmadığı, kişilerin inançları ve sağlık sebepleri gibi gerekçelerle bu kıyafetleri giymeyi tercih edebilecekleri, kişilerin bu tercihlerinin keyfi şekilde sınırlandırılamayacağı, sanıkların savunmalarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek cezalandırılmalarına karar verilmiştir."

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- Başsavcılık soruşturma başlatmıştı

Zafer Sitesi'nde 19 Haziran'da haşema giyen A.T'nin, oğluna göz kulak olmak için havuza geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla gözaltına alınan site müdürü H.M.G. ve havuz görevlisi B.D. tutuklanmıştı.

Sanıklardan B.D, yargılama aşamasında adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakılmıştı.