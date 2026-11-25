Belediye personelini tebrik eden Kara, Tuncar'a onur belgesi ve plaket verdi.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Mustafa Kara, 18 Kasım'da kaybolan 74 yaşındaki Kılıç'ı dün bulduktan sonra sırtında taşıyarak ekiplere ulaştıran Hikmet Tuncar ile bir araya geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mümine Kılıç'ı bulup sırtında taşıyan belediye personeline onur belgesi ve plaket verildi.

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