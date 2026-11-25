Mersin'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinliğe katılan kadınlar, Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Turuncu fularlar ve kıyafetler giyen kadınlar, bisikletleriyle sahil bandında pedal çevirdi.

Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde son bulan turun ardından katılımcılar, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, gazetecilere, etkinlikte kadınların sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Şiddete karşı birliktelikle hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Dokucu, "Yaptığımız etkinliklerle kadınlar daha çok sosyalleşiyor, mutlu oluyorlar ve kendilerini ifade etme yollarını buluyorlar. Bu birliktelik onları mutlu ettiği kadar bizi de mutlu ediyor." dedi.