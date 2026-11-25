Toplantıda, Anamur'da meydana gelebilecek afet ve acil durumlara karşı yürütülecek çalışmalar, müdahale süreçleri, kurumların görev ve sorumlulukları ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Alparslan Yenitürk, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti.

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