Mersin'de ısırgan otlu yemekten sonra fenalaşan 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde ısırgan otlu yumurta yedikten sonra fenalaşan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi tedavi altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ısırgan otlu yumurta yedikten sonra fenalaşan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi tedavi altına alındı.
Beylice Mahallesi'nde zeytin hasadı sırasında pişirdikleri ısırgan otlu yumurtayı yiyen Durdane (55) ve kuzeni Nuran Oğmaç (53) bir süre sonra fenalaştı.
Kuzenlerin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaptıkları kontrolde Durdane Oğmaç'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, Nuran Oğmaç'ı gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Nuran Oğmaç, buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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