Kuzenlerin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beylice Mahallesi'nde zeytin hasadı sırasında pişirdikleri ısırgan otlu yumurtayı yiyen Durdane (55) ve kuzeni Nuran Oğmaç (53) bir süre sonra fenalaştı.

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