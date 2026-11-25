Tarsus Belediyesi tarafından Olukkoyağı ve Çavdarlı mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 7 bin 200 metrekare parke taşı döşenerek mahalle içi yollar yenilendi.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Olukkoyağı Mahallesi’nde 3 bin 200 metrekare, Çavdarlı Mahallesi’nde ise 4 bin metrekare parke taşı döşendi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte mahalle içi yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

"Günlük yaşamlarını kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahallelerdeki yol düzenleme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, "Olukkoyağı ve Çavdarlı mahallelerimizde parke çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizin yaşadığı sorunları çözmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak bizim önceliklerimiz arasında. Bir mahallemizin ihtiyacı neyse ona göre hareket ediyor, imkanlarımızı doğru değerlendirerek hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Tarsus için çalışmaya, kentimizin her mahallesine dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Belediyenin kırsal mahallelerde parke döşeme ve yol düzenleme çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.