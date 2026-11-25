Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıl önce kundaklanan evde karı kocanın ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1 Mart 2024'te Arslanlı Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangında Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanık C.Ö. ile avukatlar ve Bütüner çiftinin yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanığın üzerine atılı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

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Sanık C.Ö. ise savunmasında çifti öldürüp altınlarını çaldıktan sonra evi ateşe verdiği iddialarını reddederek, şu beyanda bulundu:

"Bu işin faili ben değilim. Kimsenin malına göz dikmedim, canına da kastetmedim. Olay zamanında 1,5 milyon liram vardı. O dönemde değeri 500 bin lira olan bu altınlara el atacak ihtiyacım yok. Aylardır tutukluyum. Benim 8,5 dönüm arazim var. Yıllık cirom 3-4 milyon lira civarında. Bu suçu ben işlemedim."

Sanığın avukatı da dosyada müvekkilinin üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin olmadığını savunarak, yangının çıkış nedenine ilişkin bilirkişi raporunun tekrarlanmasını, C.Ö'ye ait iki cep telefonunun incelenmesini ve iletişim araçlarındaki hatların baz kayıtları ve daraltılmış baz raporunun yenilenmesini talep etti.

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Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek söz konusu raporların yenilenmesine karar verdi.

C.Ö'nün tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay ve dava süreci

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 Mart 2024'te Arslanlı Mahallesi'nde yangın çıkan müstakil evde Durmuş ve eşi Elif Bütüner ölü bulunmuştu.

Bilirkişi uzmanlarının "yangının kundaklama sonucu çıktığı" yönündeki raporu üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yapmış, aynı mahallede yaşayan ve yangın sonrası kent merkezindeki kuyumcuların olduğu bölgede dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen C.Ö. 4 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifadesinde olay gecesi Bütüner çiftinin evinde bulunduğunu, yangının kendisinin ikametten ayrıldıktan sonra çıkmış olabileceğini öne süren C.Ö. tutuklanmıştı.

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Sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme", "bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "konut veya iş yerinde gece vakti işlenen nitelikli yağma" ve "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.