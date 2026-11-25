Mersin'de bir kişinin aracını kurşunladığı iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı
Mersin'de bir kişinin aracına silahla ateş açtığı iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı.
Mersin'de bir kişinin aracına silahla ateş açtığı iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı.
Bozyazı ilçesinde 15 Mayıs'ta M.A'nın kullandığı araca tabanca ve av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan A.K'nin, Anamur ilçesinde saklandığı ev belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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