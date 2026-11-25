Yeniden başkanlık görevine seçilen Özdemir'e "hayırlı olsun" dileklerini ileten Emre, daha sonra MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ile bir araya geldi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Mersin Barosu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına (MTSO) ziyarette bulundu.

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