Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde, Kent Orkestrası sevilen pop şarkılarını seslendirdi. Öğretmenler ve vatandaşlar, şarkılara alkışlarla eşlik ederek Öğretmenler Günü coşkusunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kongre ve Sergi Sarayında konser verdi. Şef Anıl Aydın yönetiminde sahne alan orkestra, farklı kuşakların hafızasında yer edinen sevilen pop şarkılarından oluşan repertuvarıyla katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Salonu dolduran katılımcılar, seslendirilen şarkılara alkışlarla eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikle toplumun geleceğini şekillendiren, bilginin, bilimin ve çağdaş değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol üstlenen öğretmenlerin özel gününü kutladı.

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"Mersin’in bir sanat şehri olduğunu Öğretmenler Günü özelinde göstermiş olduk"

Öğretmenler Gününü sanat dolu bir etkinlikle kutladıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Engin Yıldırım, "24 Kasım Öğretmenler Gününde başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevini yapan, emekli olan, aramızdan ayrılan ve şehit olan öğretmenlerimize ithafen çok güzel bir konser oldu. Burada hepimiz eğlendik ve güldük. Mersin’in, Vahap Başkanımızın önderliğinde bir sanat şehri olduğunu Öğretmenler Günü özelinde göstermiş olduk. Ben de bir öğretmen olarak bu konserde olmaktan ayrı bir keyif aldım" dedi.

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"Çok güzel bir müzik şöleniydi, çok mutlu olduk"

Etkinliğin öğretmenler için güzel düşünüldüğünü ifade eden sınıf öğretmeni Hülya İçli, "Gün boyu birçok sürprizle karşılaştık, günün sonundaki bu sürpriz bizi ayrıca mutlu etti. Çok güzel bir müzik şöleniydi, çok mutlu olduk. Atmosfer çok güzeldi" dedi.

Öğrencilerine sevgilerini ileten İçli, "Öğrencilerimi çok seviyorum, kucaklıyorum. Bugün birçok mektup aldım, bir yığın notlar aldım. Onları okudum, çok mutlu oldum. Hepsini çok seviyorum, çok öpüyorum" diye konuştu.