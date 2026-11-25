Mersin'de nesli tehlike altında olan hasta ve yaralı olarak bulunan 4'ü caretta caretta toplam 5 deniz kaplumbağası tedavisinin ardından denizle buluşturuldu. Denize salınan kaplumbağalardan 3'ünün 16 ile 20 yaş arasında olduğu, birinin 1 yaşında, diğerinin ise henüz 3 aylık olduğu öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler tarafından sahillerde yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağaları tedavi altına alındı. Çeşitli nedenlerle yaralanma ve hastalıklardan dolayı tedavi altına alınan 4 iribaş (caretta caretta) ile 1 yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) sağlığına kavuştu. Biri 3 aylık, diğeri 1 yaşında 3'ü de 16 ile 20 yaş arasında olan ve iyileşen kaplumbağalara kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Tabiat Parkı sahiline getirilen 5 deniz kaplumbağası Vali Atilla Toros tarafından öğrencilerin de katılımıyla denize salındı. Bugüne kadar merkez tarafından yaralı veya hasta olarak bulunup koruma altına alınan deniz kaplumbağalarından 73'ünün tedavi edilerek salınımının yapıldığı öğrenildi.

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Mersin'in önemli bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirten Vali Atilla Toros, "Bu biyoçeşitliliği, zengin ekosistemi korumakla alakalı bir kararlılığımız var. Bu kararlılığımızı hem denizimizde hem kumsallarımızda, kıyılarımızda hem de çevreyle alakalı bütün konularda sürdürmeye devam ediyoruz. Doğa Koruma Bölge Müdürlüğümüz Mersin'de bulunan merkezimizle kıymetli bir çalışma yürütüyor" dedi.

"Bugüne kadar 73 tane deniz kaplumbağası tedavi edildi"

Bugün öğrencilerle birlikte önemli bir farkındalık çalışmasını yürüttüklerini ve 5 deniz kaplumbağasının denize salındığını anlatan Vali Toros, "Bugüne kadar 73 tane deniz kaplumbağasının tedavi ve rehabilitasyonları yapıldı. 5 tanesini bugün salıyoruz. 3 tane de tedavisi devam eden deniz kaplumbağası var. Bildiğiniz üzere dünyada 7 tane deniz kaplumbağası türü var. Bunlardan 5'i Akdeniz havzasında yaşıyor. 2 tanesi, özellikle caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları bizim kıyılarımızda önemli bir yere sahip. Yuvalarını buraya yapıyorlar. Bu 2 deniz kaplumbağası da deniz kaplumbağalarının diğerleri de koruma altında, nesli tehlike altında" diye konuştu.

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"Olta ve ağla alakalı yaralanmalara karşı karşıya kalabiliyorlar"

Türkiye'nin de tarafı olduğu 2 tane uluslararası sözleşme olduğuna dikkat çeken Toros, nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının korunmasıyla alakalı konunun da uluslararası sözleşmelerin içerisinde yer aldığını kaydetti. Toros, "Mersinimiz de 2 tür açısından da önemli bir yuvalama alanı olduğu için bunlarla alakalı iş ve işlemleri de bizim Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor. Zaman zaman biyolojik birtakım rahatsızlıkları meydana gelebiliyor ama asıl olarak da maalesef, ağlara yakalanmayla, olta yutmayla alakalı, birtakım yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Özellikle 2011'lerde kafa travmasıyla sık deniz kaplumbağası getirilirken yapılan farkındalık, eğitim çalışmalarıyla bunun daha da azaldığını görüyoruz. Son dönemlerde hastalık sebebiyle getirilen deniz kaplumbağaları var. Artı olta ve ağla alakalı birtakım yaralanmalara karşı karşıya kalabiliyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

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Deniz kaplumbağalarının denize salınımına eşlik eden öğrenciler de caretta carettaları gördüklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Kaplumbağaların salım programında Vali Toros'un yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, DKMP Adana 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, diğer protokol üyeleri, DKMP ekipleri ile öğrenciler yer aldı.