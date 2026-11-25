Mersin'de yaklaşık 10 yıl önce evinin bir odasında seramik üretimine başlayan 3 çocuk annesi Esengül Kaşıkara, Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları sayesinde kendi işinin sahibi oldu. Ürünlerini satamadığı için üretimi bırakmayı düşündüğü dönemde stantlarla tanışan Kaşıkara, bugün hem kendi işini yürütüyor hem de kadınlara istihdam sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Üretici Kadın Stantları, kadınların ekonomik hayata katılmalarına destek oluyor. Yaklaşık 10 yıl önce evinde seramik üretimine başlayan Esengül Kaşıkara da ürünlerini satacak alan bulamayınca üretimden vazgeçme noktasına geldi. Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları ile tanışan Kaşıkara, alışveriş merkezlerinde ve festivallerde kurulan stantlarda ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu. Ürünlerine olan talebin artmasıyla önce küçük bir atölye açan Kaşıkara, zamanla üretimini büyüterek kadınlara da istihdam sağlamaya başladı.

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Yaklaşık 5 yıl önce Pozcu Dershaneler Sokağında ‘Atölyem Dünyam' isimli iş yerini açan Kaşıkara, kendi tasarlayıp ürettiği seramiklerin yanı sıra takı, toka, boncuk ve çeşitli hediyelik eşyaların da satışını yapıyor. Evinde kısıtlı imkanlarla başladığı üretimini bugün kendi iş yerinde sürdüren Kaşıkara, birlikte çalıştığı kadınlarla işini daha da büyütmeyi hedefliyor.

"Tam kopma noktasındayken, Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantlarından haberdar oldum"

Üretim sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Esengül Kaşıkara, "Kendi evimin odasında, kendi çapımda üretim yapmaya başlamıştım. Fakat bu üretimimi insanlara sunabilme imkanım yoktu. İnsan, ürettiğini kimse almayınca umutsuzluğa kapılıyor. Tam kopma noktasındayken, Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantlarından haberdar oldum" dedi.

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Stantlar sayesinde ürünlerinin daha fazla kişiye ulaştığını belirten Kaşıkara, "Stantlarda ürünlerim öne çıktı. Görünmez ürünler görünür olmaya başladı. Sonra satışlarım başladı. İnsanların beğenisi arttı. Ben bu hırsla üretmeye devam ettim ve küçük bir atölye açtım. Atölyemde de üretimim aynı şekilde devam etti" diye konuştu.

"Ürünlerimiz çok talep görünce, bize daha büyük bir hırs geldi"

Artan taleple birlikte işlerini büyüttüklerini ifade eden Kaşıkara, "AVM'lerde ve büyük festivallerde kurulan stantlarda satışlara devam ettik. Ürünlerimiz çok talep görünce, bize daha büyük bir hırs geldi. Yaklaşık 5 yıl önce de bu mağazayı açtık. Seramikle birlikte hazır ürünler ve boncuk ürünleri de satmaya başladık" ifadelerini kullandı.

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"Büyükşehir Belediyesi, görünmez olan kadınları görünür hale getirdi"

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayallerini gerçekleştirdiğini dile getiren Kaşıkara, "Hayallerimi büyütebileceğimi düşünmüyordum. Fakat Büyükşehir Belediyesi, görünmez olan kadınları görünür hale getirdi. Bizleri insanlara görünür kıldı. Biz de başarma hırsıyla yolumuza devam ettik. Büyüdükçe büyüdük. Bizimle beraber üreten, çalışan kadınlarla birlikte daha çok yol alacağımı düşünüyorum" dedi.

"Biz kadınların azimle ve hırsla yapamayacağı şey yok"

Üretmek isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Kaşıkara, "Her zorluğun bir ferahlığı vardır. Bu da destekle oluyor. Benim destekçim Büyükşehir Belediyesi oldu. Üreten kadınlar Büyükşehir Belediyesine başvursunlar. Yollarına devam etsinler. Biz kadınların azimle ve hırsla yapamayacağı şey yok. Ben elimde var olan seramik çamuruyla bazı yerlere gelebiliyorsam, herkes de bir yerlere gelebilir. Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Vahap Seçer'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadılar" diye konuştu.