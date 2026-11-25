Mersin'de Akdeniz Belediyesi ile Yeşilay Mersin Şubesi iş birliğinde düzenlenen seminerde, dijital bağımlılığın birey ve aile yaşamı üzerindeki etkileri ele alınırken, ailelerin bağımlılıkla mücadelede alabileceği önlemler hakkında bilgi verildi.

Akdeniz Belediyesi, toplum sağlığını korumaya ve ailelerde farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi ile Yeşilay Mersin Şubesi iş birliğinde, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerini etkileyen dijital bağımlılığa yönelik Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, dijital teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının yol açabileceği sorunlar, bağımlılığın belirtileri ve bu durumun bireysel, sosyal ve aile yaşamına yansımaları değerlendirildi.

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Seminerin ilk bölümünde Yeşilay Mersin İl Kadın Komisyonu Başkanı Esra Özbay, Yeşilay'ın faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın devamında Yeşilay İl Formatörü Melek Altuğ Güneş, dijital bağımlılık konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Güneş, özellikle internet, sosyal medya, dijital oyunlar ve akıllı telefonların kontrolsüz kullanımının oluşturabileceği risklere dikkat çekti. Dijital bağımlılığın erken dönemde fark edilmesinin önemine değinen Güneş, ailelerin çocuklarının teknoloji kullanım alışkanlıklarını takip etmesi, sağlıklı iletişim kurması ve bilinçli teknoloji kullanımını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

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Ailelere dijital bağımlılıkla mücadele önerileri

Seminerde ayrıca dijital bağımlılığın önüne geçmek ve sağlıklı teknoloji kullanım alışkanlıkları geliştirmek amacıyla uygulanabilecek yöntemler ele alındı. Teknoloji kullanımına süre sınırı getirilmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların sosyal ve fiziksel aktivitelere yönlendirilmesi ve dijital ortamlarda geçirilen zamanın dengelenmesi gibi konularda öneriler paylaşıldı.

Katılımcıların bilgilendirildiği programda, dijital bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir sorumluluk olmadığı, ailelerin, eğitim kurumlarının ve toplumun ortak çabasıyla daha etkili sonuçlar alınabileceği vurgulandı.