Mersin'in Erdemli ilçesinde kayboluşunun 7. gününde ormanlık alanda sağ bulunan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Yeğeninin evine götürülen Mümine teyze, kendisini bulan ve sırtında taşıyan belediye personeli Hikmet Tuncar ile buluştu, gördüğü anda sarılıp dua ederek ağladı.

18 Kasım günü Erdemli ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan Mümine Kılıç'ın bulunması için yapılan çalışmaların 7. gününde, dün mutlu sona ulaşıldı. Ailenin ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlarca yürütülen arama çalışmalarının 7. gününde kayıp Mümine Kılıç, evinden yaklaşık 7 kilometre aşağıdaki ormanlık alanda dere yatağında arama çalışmaları için görevlendirilen Erdemli Belediyesi personeli Hikmet Tuncar tarafından sağ olarak bitkin halde bulundu. Yaklaşık 20 dakika sırtında taşıdığı yaşlı kadını bir an olsun bırakmayan Tuncar, diğer ekiplere ulaştı. İlk müdahalesi bulunduğu alanda yapılan yaşlı kadının, UMKE ekibi aracılığıyla götürüldüğü ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bacak, ayak ve baş kısmındaki yaralanmalarına müdahale edilen ve sağlık durumu iyi olan Mümine Kılıç taburcu edildi. Hastaneden çıkan Mümine teyze, yeğeninin evine götürüldü.

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Kahramanı ile buluştu

Mümine teyzeyi bulan ve sırtında taşıyan belediye personeli Hikmet Tuncar, yeğeninin evine götürülen Mümine teyzeyi taburcu olduğunu öğrenince ziyaret etti. Mümine teyze Tuncar'ı görünce "Çocuğum benim" diyerek sarılıp ağladı. Tuncar'ın verdiği çiçeğe sarılıp koklayan Mümine teyze, onun hayatını kurtardığını anlattı. Yaşlı kadının yakınları da devletin ilk günden itibaren yanlarında olduğunu belirterek, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın da her türlü desteği sağladığını söyleyerek teşekkür etti.

Olay günü yaşadıklarını aktaran Mümine Kılıç, hayvanlarına dal getirmek için gittiğini, dönüşte dereye geldiğinde düştüğünü, ayakkabılarını suya kaptırdığını ve akşam olunca da kaybolduğunu anlattı. Kılıç, "Gittim, gittim, gittim. Nereye gittiğimi de bilemedim. Korktum, köpekten korktum, ayıdan korktum. Bir çalının dibine sokuldum, yattım. Susuz ağzım kurudu. Nemli toprak yedim. İşte bu çocuk buldu. Öteden bağırarak geldi" diye konuştu.

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"Bulmak da bize nasip oldu, çok mutluyum"

Arama çalışmalarına katılan ve yaşlı kadını bularak sırtında taşıyan Hikmet Tuncar ise, "Müdürüm ve şefim tarafından arandım. Allah'ın izniyle arama kurtarma ekibiyle beraber aramaya gideceksin dediler. Çok mutlu oldum o dakika. Sabaha kadar çok heyecanlandım. Çok da dua ettim teyzemi inşallah sağ salim bulurum diye. Gerçekten dua ederek uyudum. Rabbime şükürler olsun ki inip aradım ve sapasağlam bulduk çok şükür. Kurtarmaya geldik seni dedim. Teyzem de '6 gündür neredesiniz' dedi" diyerek yaşananları dile getirdi.

Şu anda ifade edemeyecek kadar mutlu olduğunu da belirten Tuncar, "AFAD, jandarma, komandolarımız olsun, belediye personelimiz olsun herkes Mümine teyzem için seferberlik ilan etti. Elinden geleni herkes yaptı. Aradık, taradık. Bulmak da bize nasip oldu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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"Mümine teyzemize sağ salim kavuştuk"

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da Hikmet Tuncar'ı tebrik edip onur belgesi ve plaketle ödüllendirdi. Başkan Kara, "Sinap Mahallemizde kaybolan Mümine teyzemizi yoğun bir şekilde hem AFAD hem jandarma hem de Erdemli Belediyesi personelimiz yoğun bir şekilde arayış faaliyetleri sürdürdüler. Mümine teyzemize sağ salim kavuştuk. Hikmet kardeşimiz, Mümine teyzemizi bulan personelimiz. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Çok şükür, sağ salim teyzemize kavuştuk" şeklinde konuştu.