MERSİN’in Tarsus ilçesinde topladıkları yabani otu yiyen kuzenlerden biri öldü, diğeri yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi’nde zeytin toplamak için bölgeye giden kuzenler Durdane Oğmaç (55) ile Nuran Oğmaç (53), sabah kahvaltısı yapmak üzere topladıkları ısırgan ve yabani otları yumurta ile karıştırarak yedi. Kuzenler bir süre sonra rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kuzenler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durdane Oğmaç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Nuran Oğmaç’ın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.