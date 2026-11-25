Törene, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.