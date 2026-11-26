Mersin'de 5 aylık atölye çalışmasıyla hazırlanan "DİLEK(CE)" karma resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Dilek Küçükyılmaz'ın farklı yaş gruplarından kursiyerlerinin röprodüksiyon ve özgün çalışmalarının yer aldığı 61 eser, Mersin Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Sergiyi gezen sanatseverler, sulu boya, karakalem ve yağlı boya başta olmak üzere farklı tekniklerle çizimi yapılan resimleri inceledi.

Küçükyılmaz, AA muhabirine, gurur duydukları bir sergiye imza attıklarını söyledi.

Atölyeye katılan çocukların ve gençlerin sanata yönelmesinin topluma büyük katkılar sunduğunu dile getiren Küçükyılmaz, "İlgi alanları doğrultusunda güzel vakit geçirmeleri, kötü yola sapmamaları ve onlara göz kulak olmak için çocuklarımızın bu tür yerlere gelmelerini çok istiyorum. Çocukların disiplinli olmalarını sağlıyor, kötü alışkanlıklardan alıkoyuyor. Bakış açılarını değiştiriyor ve kendilerini tanıyorlar." diye konuştu.

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Beş aylık atölye çalışmasıyla hazırlanan sergi, 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.