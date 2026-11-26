Mersin'de yengesi ile yengesinin annesini tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ömer C.Ç. (23) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki Metin Söylemez, sanığın cinayeti planlı şekilde işlediğini öne sürdü. Sanığın olayın ardından yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğunu iddia eden Söylemez, "Sanıkla bağlantılı kişilerin tespit edilmesini istiyoruz. Kısa sürede silah ve sahte kimlik desteği verilmiştir. Sanık ablam ve yeğenimi tehdit etmiş. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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Önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten sanık Ömer C.Ç. ise, "Diyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen yıl 26 Temmuz'da yengesi Aygül Çınar ile yengesinin annesi Türkan Söylemez'i evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ömer C.Ç., polis ekiplerince Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yakalanmıştı. Zanlının bulunduğu adreste 185 adet uyuşturucu etkili hap ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ömer C.Ç. hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.