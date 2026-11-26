Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve çiftçilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçirdiği 'Sumak Fidanı Desteği Projesi' kapsamında 3 ilçede üreticilere yüzde 50 hibe ile 20 bin sumak fidanı dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kurak ve yarı kurak iklim şartlarına dayanıklılığı, düşük su ihtiyacı ve ekonomik değeriyle öne çıkan sumak, üreticiler için alternatif gelir kaynağı oluşturuyor.

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Proje kapsamında 20 bin sumak fidanının 13 bin 370'i Mut, 5 bin 380'i Gülnar, bin 250'si ise Silifke ilçesindeki üreticilere dağıtılacak. İlk olarak Mut ilçesinde gerçekleştirilen törenle üreticilere teslim edilen fidanların dağıtımı, diğer ilçelerde de devam edecek. Bir dekar alan için 160 sumak fidanının verilmesi planlanan projede, 144 TL olan fidan bedelinin 72 TL'si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, kalan 72 TL'si ise üreticiler tarafından ödenecek.

"Getirisi olan alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, Mut ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmanın ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi ile üreticilerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak fidefidan dağıtımlarından sulama borusu desteklerine, arıcılık, balıkçılık alanındaki desteklerden küçükbaş hayvan desteklerine, güneş paneli desteğinden makineekipman desteklerine kadar birçok alanda geniş yelpazede katkılarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Sumak bitkisinin düşük su ihtiyacı ve ekonomik değeriyle öne çıkan tıbbi ve aromatik bitkilerden biri olduğunu belirten Durmaz, "Özellikle su kaynaklarının giderek daha da önem kazandığı günümüzde; bölgemizin iklim şartlarına uyum sağlayabilen, su ihtiyacı nispeten düşük ve ekonomik getirisi olan alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Ceviz, alıç, badem ve zeytin fidanı desteklerinin de devam ettiğini belirten Durmaz, "Çalışmalarımızı yalnızca sumak fidanı desteğiyle sınırlı tutmuyoruz. Destek programlarımızda, üreticilerimizin değişen ihtiyaçlarını ve sahadaki önceliklerini göz önünde bulundurarak, tarımın farklı alanlarında bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Durmaz, desteklerden faydalanmak isteyen üreticilerin ‘Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi' üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti.