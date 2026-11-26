Bozyazı'da olası afetlere hazırlık toplantısı düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde olası afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.
Giriş: 26.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde olası afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe afet müdahale planı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, acil durumlarda kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ile müdahale süreçleri ele alındı.
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