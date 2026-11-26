Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki akrabasını tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gündoğdu Mahallesi'nde geçen yıl 26 Temmuz'da yengesi Aygül Çınar ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ö.C. Çınar (23) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, maktullerin yakınları, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu.

Söz verilen müştekilerden Metin Söylemez, sanığın cinayeti planlı şekilde işlediğini belirtti.

Ö.C. Çınar'ın olaydan sonra yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğunu dile getiren Söylemez, "Sanıkla bağlantılı kişilerin tespit edilmesini istiyoruz. Kendisine kısa sürede silah ve sahte kimlik desteği verilmiştir. Sanık ablam ve yeğenimi tehdit etmiş. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

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Sanık Ö.C. Çınar ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'i evlerinde tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ö.C. Çınar, polis ekiplerince Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yakalanmıştı. Adresinde 185 uyuşturucu etkili hap ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilen Ö.C. Çınar tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.