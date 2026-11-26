MERSİN'de cezaevindeki ağabeyinin eşi Aygül Çınar (25) ile onun annesi Türkan Söylemez'i (53) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ömer Can Çınar (23) savunmasında "Diyecek bir şeyim yok" dedi.

Olay, geçen yıl 26 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Can Çınar, yengesi Aygül Çınar ve onun annesi Türkan Söylemez'i silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurulan Türkan Söylemez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Aygül Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ömer Can Çınar'ın, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti Özel Harekat ve dron desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, Ömer Can Çınar ile onun saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen A.K., S.T. ve Ö.İ.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı suç aleti ve bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar ile A.K. tutuklandı, S.T. ve Ö.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ömer Can Çınar hakkında ‘Kadına karsı tasarlayarak kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Can Çınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılırken, taraf avukatları ile hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları salonda hazır bulundu.

‘YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI’

Duruşmada söz verilen Türkan Söylemez’in kardeşi Metin Söylemez, sanığın cinayeti planlı şekilde işlediğini kaydederek, “Olaydan sonra yurt dışına kaçma girişiminde bulundu. Sanıkla bağlantılı kişilerin tespit edilmesini istiyoruz. Kendisine kısa sürede silah ve sahte kimlik desteği verilmiştir. Sanık ablam ve yeğenimi tehdit etmiş. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Sanık Çınar ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, “Diyecek bir şeyim yok” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.