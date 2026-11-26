Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla söyleşi, yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güvenli yaşam taleplerine dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şiddetsiz Bir Yaşam Mümkün: Kadının İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük' başlıklı söyleşiye, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Salonunda gerçekleştirilen söyleşide, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

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Kadına yönelik şiddetin temelinde eşitsizliğin bulunduğunu belirten Başkan Vekili Genç, Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarından söz etti. Kadınların kendilerini güvende hissetmediklerinde ‘Teksin Alo 185 Çağrı Merkezi'ne başvurabileceklerini belirten Genç, "İstanbul Sözleşmesinin bir an önce geri gelmesini istiyoruz. ‘6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin uygulanması durumunda kadınlar kendini güvende hissedebilecekler. Çünkü cezasızlık politikalarının cinayetleri ve şiddeti çoğalttığını çok iyi biliyoruz" dedi.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Duygu Dokuz ise "Hayatımızda, kadına yönelik şiddeti, aslında toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti sonlandırmak istiyoruz. Buna giden yolda haklarımız var. Bir de haklara ulaşmakla ilgili mücadelemiz var. Bunu konuşuyoruz. Bunu konuşmak için örgütleniyoruz ve dayanışma içerisinde mücadele ediyoruz" diye konuştu.