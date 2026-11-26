Mersin'de tesettürlü bir annenin, havuzdaki 4 yaşındaki oğluna göz kulak olmak için havuz çevresine geçmesinin haşema giydiği gerekçesiyle engellendiği iddiasıyla açılan davada site müdürü 1 yıl, havuz görevlisi ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Site müdürü tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilirken, havuz görevlisinin cezası 5 yıl denetim şartıyla ertelendi.

Olay, 19 Haziran'da merkez Mezitli ilçesindeki Zafer Sitesinde meydana geldi. Haşema giyen A.T., havuzu kullanan 4 yaşındaki oğluna göz kulak olmak için havuz çevresine geçmek istedi. Ancak havuz görevlisi B.D.'nin, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle geçişine izin vermediği öne sürüldü. Bunun üzerine site müdürü H.M.G. ile havuz görevlisi hakkında dava açıldı.

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Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, site müdürü H.M.G.'nin cezasını tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine karar verirken, havuz görevlisi B.D.'nin cezasını takdiri indirimle 10 aya düşürüp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim uygulanmasına hükmetti.

Yaşam tarzına müdahale

Gerekçeli kararda, haşema giyen annenin havuz çevresinde bulunmasının engellenmesinin 'yaşam tarzına müdahale' niteliğinde olduğu belirtildi. Havuzun site sakinlerinin ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekilen kararda, haşema ile mayo ve bikini arasında ayrım yapılmasının hukuka aykırı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

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Kararda ayrıca, kişilerin inanç veya sağlık gerekçeleriyle farklı kıyafetleri tercih edebileceği ve bu tercihlerin keyfi şekilde sınırlandırılamayacağı ifade edildi.

Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, site müdürü ve havuz görevlisi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde havuz görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.