AKKUYU Nükleer A.Ş., Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS’nin işletme personelinin yetiştirilmesine yönelik eğitim programına başvuruları almaya başladı. 2027 yılında açılacak yüksek lisans programına 77 kişinin kabul edilmesi planlanıyor.

Türkiye’deki üniversitelerden lisans mezunu olan adaylar, 10 Ocak 2027 tarihine kadar Moskova ve St. Petersburg’daki teknik üniversitelerin ücretsiz yüksek lisans programlarına başvurabilecek. Yeni eğitim-öğretim yılında Akkuyu NGS’nin gelecekteki mühendisleri; Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi ‘MEPhI’ (UANÜ MEPhI), Ulusal Araştırma Üniversitesi ‘Moskova Enerji Enstitüsü’ (MPEI), Peter the Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi (SPbPU) ve Moskova Politeknik Üniversitesi’nde (MPU) eğitim alma fırsatı bulacak. Eğitim verilecek uzmanlık alanları arasında ‘Nükleer Enerji ve Termofizik’, ‘Nükleer Fizik ve Teknolojiler’, ‘Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği’, ‘Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği’ ile ‘Soğutma ve Kriyojenik Teknolojiler ve Yaşam Destek Sistemleri’ yer alıyor.

REKLAM

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şu anda Akkuyu NGS’nin 1. güç ünitesinin başlatma operasyonlarına hazırlık sürecinin en yoğun aşaması devam ediyor. Türk mühendisler ve işletme vardiyalarında görev yapan personel, güç ünitesindeki teknolojik süreçleri Rus meslektaşlarıyla birlikte yönetiyor. İlk işletme vardiyalarında Türkiye’den beş uzman görev almaya başladı. Bu uzmanlar arasında Reaktör Kontrol Mühendisleri ve Türbin Kontrol Mühendisleri de bulunuyor ve ilerleyen dönemde bu sayı daha da artacak. Bu uzmanlar, tam ölçekli simülatörde aldıkları eğitim sırasında ve doğrudan güç ünitesinde yürüttükleri çalışmalarla yeterliliklerini ve profesyonelliklerini kanıtladılar. Nükleer güç santrali ekibine her yıl yeni Türk uzman grupları katılıyor ve bu uzmanlar iş süreçlerine hızla uyum sağlıyor. Bunda, deneyimli çalışanların bilgi ve yetkinliklerini gençlere aktarmasını sağlayan gelişmiş rehberlik sistemi önemli rol oynuyor.”

REKLAM

Yüksek lisans eğitimi toplam üç yıl sürüyor. Programın ilk yılında katılımcılar, mesleki terminoloji de dahil olmak üzere Rusça eğitimi alıyor. Sonraki iki yıl ise seçilen uzmanlık alanında ileri düzey eğitime ayrılıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., öğrencilerin eğitim, sağlık sigortası ve Türkiye’den Rusya’ya ve Rusya’dan Türkiye’ye yıllık gidiş-dönüş uçak bileti masraflarını karşılıyor. Öğrencilere ayrıca burs ve vize işlemleri konusunda da destek sağlanıyor.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan mezunlar, Rosatom’un eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitimden geçiyor ve bir ila üç ay süreyle staj yapıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, nükleer güç santralinin kadro planı doğrultusunda Akkuyu NGS’de istihdam ediliyor.

REKLAM

Programa, mühendislik, enerji, fen bilimleri veya ilgili alanlarda lisans diplomasına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabiliyor. 2027 yılında lisans eğitimini tamamlayacak öğrencilerin de başvuru yapması mümkün. Aday başvuru formu ve gerekli belgelerin listesi Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin resmi internet sitesindeki ‘Eğitim’ bölümünde yer alıyor.

Başvurular 10 Ocak 2027 tarihine kadar kabul edilecek. Üniversitelerin öğretim üyeleriyle çevrim içi mülakatlar 11-20 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar mülakat dilini kendi tercihleri doğrultusunda Türkçe, Rusça veya İngilizce olarak seçebilecek.