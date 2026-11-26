Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 2026 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar için merkez bina ve Huzurkent veznelerini hafta sonu açık tutacak. Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Veysi Karamehmetoğlu, vatandaşların gecikme zammıyla karşılaşmamaları ve yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu.

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2026 yılı ikinci taksiti için ödeme süresi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü sona eriyor. Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Veysi Karamehmetoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların işlemlerini hafta sonunda da rahatlıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde, saat 09.00 ile 15.30 arasında merkez bina vezneleri ile Huzurkent veznesinin açık olacağını ifade etti.

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Karamehmetoğlu, vergi mükellefi vatandaşların, ‘www.akdeniz.bel.tr’ adresine girerek ebelediye modülü üzerinden de söz konusu vergi ödemelerini yapabileceklerini belirtti. Açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve söz konusu vergilerini faizsiz ödeyebilmeleri adına emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ödemelerini belirtilen süre içinde yapmaları gerektiğini hatırlatan Karamehmetoğlu, vatandaşların aynı tarihler arasında geçmiş yıllara ait vergi borçlarını da ödeyebileceklerini sözlerine ekledi.