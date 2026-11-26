Mersin’in Akdeniz ilçesinde park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen sanatsal çalışmalarla duvarlar, çeşmeler ve uygun yüzeyler renkli resimlerle süslenerek estetik görünüme kavuşturuluyor.

Akdeniz Belediyesi, park ve yeşil alanlarda yürüttüğü bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra sanatı da vatandaşlarla buluşturuyor. Parklarda bulunan çeşmeler, koruma duvarları ve uygun alanlar; doğa, çocuk, deniz ve okyanus canlılarını konu alan renkli resimlerle süsleniyor. Çalışmalarla parkların estetik değeri artırılırken, vatandaşlara daha keyifli yaşam alanları sunuluyor.

Duvarlar sanat eserine dönüşüyor

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Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, parkların fiziki görünümünü güzelleştirecek sanatsal uygulamalara da yer veriliyor. Duvarlar, çeşmeler ve uygun görülen diğer bölümler, canlı renklerle yapılan çizimlerle adeta sanat eserine dönüştürülüyor.

Özellikle çocukların ilgisini çeken figürlerin kullanıldığı çalışmalarda, deniz ve okyanus canlıları, doğa temaları ve çocuklara yönelik renkli tasarımlar parkların farklı noktalarına ayrı bir canlılık katıyor.

4 parkın duvarları renklendirildi

Sanatsal dokunuşlarla güzelleştirilen parklar, yalnızca dinlenme ve oyun alanları olmaktan çıkarak estetik açıdan da dikkat çeken yaşam alanlarına dönüşüyor.

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Çalışmalar kapsamında Özgür Çocuk Parkı, Madımak Parkı, Gazi Hasan Genç Parkı ile Şehit Emre Öztürk Parkının duvarları birbirinden özgün ve renkli resimlerle süslendi.

Akdeniz Belediyesi, uygun duvar veya alanlara sahip diğer park ve yeşil alanlarda da sanatsal çalışmaların devam edeceğini bildirdi.