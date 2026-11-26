Mersin'in Mut ilçesinde kurtların ağıla girmesinin ardından kaybolan 90 keçinin bulunması için AFAD, jandarma, dron ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmaları 5 gündür sürüyor. Aramalarda 8 keçi telef olmuş halde bulunurken, kayıp hayvanlardan henüz iz bulunamadı.

Olay, Mut ilçesi Derepazarı Yaylasında meydana geldi. Serkan Altıkat ve Furkan Altıkat kardeşlere ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtların girmesinin ardından sürüdeki 90 keçi kayboldu. Hayvanlarını aramaya başlayan kardeşler, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca yetkililerden yardım istedi.

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Bunun üzerine bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve dronla arama çalışması başlatıldı. Göktepe, Derepazarı, Yellibel, Güzle, Çampınar, Kızılalan, Kızıldağ ve Yarıkkaya bölgelerinde sürdürülen aramalarda, birbirinden yaklaşık birer kilometre uzaklıkta 8 keçi telef olmuş halde bulundu. Ancak kayıp 90 keçiye dair herhangi bir ize rastlanmadı.

"Canlı izine rastlayamadık"

Arama çalışmalarına katılan Zafer Teke, hayvanların bulunabilmesi için bölgedeki vatandaşlardan destek istedi. Teke, "Kaybolan hayvanları arıyoruz. Daha henüz bir canlı izine rastlayamadık. Bulduklarımız kurt tarafından telef edilmiş halde 78 tanesi bulundu. Geriye kalan 8090 civarında günü gelmiş gebe keçi. Canlı izine daha rastlayamadık. Yayla bölgesine yakın köylerden gerek avcı arkadaşlardan, gerek Yörük arkadaşlardan bizlere biraz destek vermelerini istiyoruz" dedi.

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Kayıp keçilerin özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde bulunabileceği değerlendirilirken, Altıkat kardeşlerin hayvanlarının bulunması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.