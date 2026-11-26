Mezitli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi ve belediye ana hizmet binasında düzenlenen etkinliklerde, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın hakları ve toplumsal dayanışma konularına dikkat çekildi.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Vekili Melike Dursun, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nasibe Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Aksöz ve Başkan Vekili Melike Dursun konuşma yaptı. Ardından müdürlüğün kadınlara yönelik hizmet ve projelerini anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.

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Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinden Avukat Hatice Us, kadın hakları ve hak kayıpları konusunda seminer verirken, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu. Kadın Üretici Pazarı emekçilerinin şiddete karşı mesajlarını içeren video da katılımcılara izletildi.

Belediyenin ana hizmet binasında ise kadına yönelik şiddetin farklı türlerini anlatan siluet sergisi açıldı. 'Unutmadık, unutturmayacağız' temasıyla hazırlanan hafıza ağacına şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yazılı olduğu yapraklar asıldı. Ayrıca 'şiddete dur' panosuna belediye personeli ve vatandaşlar tarafından dayanışma mesajları bırakıldı.

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Etkinliklerde kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun ortak sorunu olduğu vurgulanırken, eşit, özgür ve şiddetsiz bir gelecek için mücadelenin yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.